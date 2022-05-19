台北國際電腦展聚焦InnoVEX 14國195團隊參展

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）台北國際電腦展將於24日至27日以虛實整合方式展出，新創展會InnoVEX也將同步舉行，預計吸引14國195家新創團隊參加，包括歐洲復興開發銀行、義大利國家館、台以創新高峰會以及各新創主題館，將成為InnoVEX焦點。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）實體展會將於24日至27日於南港展覽館一館登場，COMPUTEX CYBERWORLD線上展同步亮相，以虛實整合方式展出。

其中亞洲指標新創展會InnoVEX將於24日至27日於南港展覽館一館4樓實體舉行，並同步以線上展虛實整合（Hybrid）的形式登場，InnoVEX 2022預計吸引14國195家新創團隊參加。

InnoVEX主辦單位之一外貿協會日前指出，歐洲復興開發銀行（EBRD）今年再度參與InnoVEX，號召來自約旦、蒙古、希臘、科索沃、蒙特內哥羅、埃及、哈薩克等國新創廠商在InnoVEX 2022線上展示電子商務產品。

義大利國家館由義大利經濟貿易文化推廣辦事處（Italian Trade Agency Taipei Office）籌組，將由11個義大利新創團隊展示前瞻人工智慧解決方案，應用領域涵蓋健康照護、食品、運輸、廠房管理、程式編碼、教育、大數據分析、虛擬實境以及電子身分辨識等。

此外，第2屆台以創新高峰會（Taiwan-Israel Innovation Summit）將於25日下午以線上形式舉行，聚焦以色列新創團隊與台灣科技產業合作的成功經驗。

今年InnoVEX展會包括時代基金會創業育成中心（Garage+）、經濟部中小企業處、工業技術研究院、科技部等產官組織將設立主題館，其中Garage+專館匯聚來自人工智慧、物聯網、健康照護、綠色科技等領域共48家新創廠商參與。

其中經濟部中小企業處新創主題館、經濟部技術處TREE新創主題館、以及科技部產學新創主題館集結超過80家新創團隊與新創公司，展出智慧綠能、智慧醫療、智慧生活、智慧農業、綠色科技、物聯網與大數據等領域的前瞻技術與解決方案。

InnoVEX主辦單位之一台北市電腦公會18日表示，TREE新創主題館將展示來自經濟部技術處三大法人、2家法人衍生新創公司，以及5所學校18項科專成果，包括半導體、資通訊、生技、循環經濟等4大領域。

經濟部中小企業處新創主題館邀集TAcc+、林口新創園及台以專區、亞灣新創園、創新法規門診、台灣創業合作發展等計畫，分別帶領旗下共29家新創團隊，展示智慧綠能、智慧醫療、智慧生活及物聯網等領域解決方案。

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櫃檯買賣中心此次也將在InnoVEX設置「創櫃新星」主題館，帶領7家中小企業，展示綠色替代能源解決方案、智慧科技自動化機電整合系統、雷射設備與代工解決方案、人工智慧軟體及電腦機器人等多樣化人工智慧物聯網整合商業垂直應用解決方案。

電腦公會指出，今年InnoVEX論壇以跨業跨域應用為主題，邀請科技大廠、新創加速器、產官學研等單位機構，規劃辦理超過10場專業論壇，內容涵蓋5G、人工智慧、電動車、運動科技、數位轉型、智慧製造、資安、企業社會責任ESG等領域。（編輯：楊凱翔）1110519