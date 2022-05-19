餐飲業行銷補助6億元不夠？ 王美花：滾動檢討

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經濟部長王美花（前）19日前往立法院經濟委員會，進行「2022年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢展望與分析」專題報告，並備質詢。會前媒體關心王美花日前到雲林考察時跌倒的恢復情形。中央社記者謝佳璋攝 111年5月19日

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（中央社記者張璦台北19日電）經濟部開辦餐飲業行銷補助申請，廠商遞件踴躍，立委關切總預算6億元恐不足夠，申請手續也太繁瑣；經濟部長王美花說，相關程序一定會簡化，由於廠商申請熱絡，預算是否足夠支應，會視情況滾動檢討。

王美花今天赴立法院經委會，進行「2022年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢展望與分析」專題報告，並備質詢。

本土疫情升溫影響餐飲業營運，經濟部為增加民眾消費誘因，宣布自5月16日至6月15日為止，只要業者提出優惠消費的行銷方案，就會依業者行銷方案所需經費提供50%補助，每家最高新台幣10萬元，免開統一發票的業者最高可獲得2萬元補助。

民眾黨立委高虹安表示，餐飲業行銷補助申請需線上填表單，選擇「優惠項目」或「行銷方案」，比如優惠項目外帶享8折，單筆折抵40元，商家吸收20元、經濟部補助20元，但核銷時要確認發票是否有註記折讓折扣，並檢附統一發票明細表，要拿到10萬元補助估計得鍵入萬張發票，整體執行上繁瑣困難。

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經濟部商業司副司長劉雅娟說明，業者申請時會說明方案期間，核銷是方案期間結束後一個月內，上網填寫核銷，若有開統一發票，可以用系統軟體匯入；王美花則強調，發票檢附方面一定會用最簡化方式執行。

無黨籍立委蘇震清、國民黨立委洪孟楷等人關注餐飲業行銷補助6億元預算可能不足夠，王美花表示，符合資格、有稅籍登記商家約15萬家，包含開發票與未開發票業者，目前2天就收到3000件申請，顯示商家反應熱絡；至於預算夠不夠，將視受理狀況滾動檢討，持續留意，後續也會跨部會確認相關經費。（編輯：林淑媛）1110519