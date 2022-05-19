亞股隨美股頹勢挫跌 港股領跌區域股市

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（中央社香港19日綜合外電報導）亞洲股市今天隨著前一天的華爾街股市重挫走跌，其中港股恆生指數重挫逾2%，領跌區域股市。

零售業欠佳的財報加劇投資人對消費者韌性和企業獲利能力的憂心，拖累美股創下2年來最糟表現。

騰訊公布令人失望的財報，引發市場憂心中國經濟前景惡化，財報季恐黯淡的情況下，中國科技股成了港股最大的輸家。

騰訊今天公布2004年上市以來最小幅度的營收成長，早盤股價一度重挫逾8%，隨後跌幅收斂。阿里巴巴則大跌逾6%，百度和小米也雙雙挫跌。

港股恆生指數收跌2.54%，來到20120.60點。上海綜合股價指數收挫0.36%，來到3096.96點。日經225指數也挫跌1.89%，來到26402.84點。

至於亞洲其他地區，澳洲今天公布48年來最低的失業率，競爭激烈的澳洲大選即將登場，處於歷史低點的失業率對總理莫里森（Scott Morrison）來說，可望是選舉利多。

不過，雪梨股市今天依舊收跌，新加坡、首爾和台北股市也收挫。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110519