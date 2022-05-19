立院初審 促進民間參與公共建設納綠能、數位

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北19日電）立法院財政委員會今天初審通過促參法部分條文修正草案，擴大民間參與公共建設類別，新增綠能、影視音、資源循環再利用等設施及數位建設，另也增訂政府有償取得公共服務及新增履約爭議調解機制。

為優化民間參與公共建設投資環境，並鼓勵民間企業投入公共建設興辦，行政院於今年2月間提出促進民間參與公共建設法部分條文修正草案，函請立法院審議；除了行政院所提修正草案之外，朝野立委和黨團也有分別提出11個修法版本。

立法院財政委員會今天併案審查促進民間參與公共建設法修正草案等12案，過程順利，審查完竣；草案後續將提報立法院會討論，院會討論前須交由黨團協商。

為配合國家政策發展，初審通過的修正條文包括擴大民間參與公共建設類別，新增綠能設施及數位建設為促參法公共建設類別；民進黨立委林楚茵提案新增納入影視音設施及民進黨立委鍾佳濱提案納入資源循環再利用設施，也都獲得採納。

林楚茵指出，雖然財政部曾向她說明，促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍已經列入影視音設施，因此促參法不需要特別明列。但她主張，將影視音設施加入促參法條文，明確列出政府可以與民間一起為影視音公共設施努力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

財政委員會審查草案也採納行政院版本，新增公共建設經政策評估具必要性、優先性及迫切性，且確認依法辦理較政府自行興建、營運具效益者，主辦機關得於民間機構依法參與該公共建設營運期間，有償取得其公共服務之全部或一部。

此外，為改善促參案提前終止契約情形，財政委員會初審通過的條文並照行政院提案通過，增訂履約爭議調解機制，將履約爭議調解納入主管機關掌理事項；增訂調解成立、不成立要件、不同意處理方式及調解規則由主管機關定之。（編輯：謝佳珍）1110519