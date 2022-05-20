台股漲逾百點 盤中站上16100點

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﹙中央社記者潘智義台北20日電）不畏美股下跌，台股今天反彈，指數開高走高，盤中漲逾百點，成功站上16100關卡，8大類股同步走揚。

11時13分左右，加權指數為16149.34點，上漲129.02點，成交值新台幣1166.34億元，8大類股全面上揚。

權值王台積電盤中來到529元，上漲7元；蘋果光學鏡頭供應商大立光來到1620元，上漲35元；鴻海小漲0.5元，來到108元。

貨櫃三雄長榮上揚2.5元至138.5元後一度翻黑，來到135元，下挫1元；陽明來到119元，上漲4元；萬海上漲3元，來到149元。

德信證券副總經理吳文彬接受電訪表示，因美股利空頓化，台股短線跌深，正好迎來520行情帶動反彈，雖然投資人信心不足，但日前台指期結算外資已轉為多單，即便台股短線在月線16285點，季線17037點附近有壓，不過，若從年初的18600點左右至5月12日的15616點來看，指數下跌約3000點，目前反彈的幅度並不算大，仍有機會續彈。

吳文彬指出，俄烏戰事、通膨壓力、美國聯邦準備理事會（Fed）升息利空頓化，美國商務部公布，4月零售銷售月增0.9%，通膨似乎沒想像嚴重。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）建議美國總統拜登（Joe Biden）對中國降低關稅，加上中國封城逐步解封，都有利台股短線走勢，但利空並未真正消失，反彈幅度仍難預料。（編輯：楊蘭軒）1110520