LINE Bank減資後現增 資本額提高到150億元

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（中央社記者吳家豪台北20日電）為充實核心資本並健全資本結構，以支持業務持續成長，純網銀LINE Bank今天宣布董事會通過減資新台幣25億元再現金增資75億元，增資案辦理完成後，實收資本額將由原本100億元提高到150億元。

此次增資案應募人包括台灣連線金融科技、台北富邦商業銀行、渣打國際商業銀行、聯邦商業銀行、台灣大哥大、富邦媒體科技。

LINE Bank總經理黃以孟透過新聞稿表示，本次增資案是LINE Bank的一項重要里程碑，LINE Bank以原來的業務基礎向前推進，在純網銀的領域繼續耕耘，並為普惠金融的目標持續創新。

LINE Bank於2021年4月正式開行對外營業，截至今年3月底用戶累計超過110萬戶，有近7成用戶活躍使用LINE Bank服務。全國20至39歲人口當中，已有近13%人口為LINE Bank客戶。

根據金管會的數據，LINE Bank今年第1季存款餘額季增約45%，貸款餘額成長更達115%。（編輯：張均懋）1110520