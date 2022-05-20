富邦媒股東會 通過配發股利15元

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（中央社記者吳家豪台北20日電）電商業龍頭富邦媒今天召開股東常會，決議通過去年每股配發新台幣15元股利，包含現金股利13元、股票股利1元、自資本公積每股配發1元股票股利，總股利優於2020年度。

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富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，2021年合併營收約884億元，年增31.5%，創歷史新高；歸屬於母公司業主稅後純益32.8億元，每股盈餘（EPS）18.02元，年增68.8%；毛利率、營業淨利率及稅後淨利率三率三升，分別達到10.1%、4.6%、3.7%。

富邦媒透過新聞稿說明，截至今年第1季全台衛星倉總計約31座，至今年底將擴增至50座；主倉今年度計劃將增至18座；自動化物流中心除現有北區據點外，位於台南新市區momo南區儲配運輸物流中心上樑典禮已於4月舉行，象徵主要工程順利完成，待2023年完工加入營運陣容。（編輯：林克倫）1110520