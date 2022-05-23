美股走低反彈持平 法人：台股短期區間震盪

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）美股走低後震盪反彈持平，台股20日上漲124.53點，收在16144.85點，收復5日線和10 日線，近期台股仍量縮震盪。法人指出，台股短均線黃金交叉，但量能未能補上，預期指數短期區間震盪格局。

美股21日因不確定性因素激烈震盪，標準普爾500指數一度走入空頭格局，走低後終場反彈持平。道瓊工業指數終場小漲8.77點，或0.03%，收在31261.90點。標準普爾500指數小漲0.57點，或0.01%，收在3901.36點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌33.88點，或0.30%，收在11354.62點，費城半導體指數下跌7.678點，或0.27%，收在2882.652點。

台股20日上漲124.53點，收在16144.85點，收復5日線16084點和10日線15998點，成交值新台幣1978.99億元。三大法人同步買超，合計買超91.08億元，其中自營商買超2.35億元，投信買超16.85億元，外資及陸資買超71.88億元。

在台指期淨部位，三大法人淨多單增加4031口至6783口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加5193口至5593口。

台股20日加計盤後成交值僅2015.51億元，是5月5日以來單日低量，根據統計，從3月21日至5月20日42個交易日期間，台股僅5個交易日成交值超過3000億元，且有17個交易日低於2500億元，呈現量縮震盪走勢。

法人指出，台股5日和10日均線黃金交叉，但量能未能補上，預期指數短期區間震盪格局可能性較大。

鴻海與被動元件大廠國巨20日宣布增資合資公司國創半導體（XSemi Corporation）新台幣31億元，國創也參與功率元件大廠富鼎先進私募，將持有富鼎30.08%股份，成為最大股東。

鴻海董事長劉揚偉20日表示，過去因為產品線、規模等因素，外界一直低估鴻海價值，鴻海將布局新產品，不會走「回頭路」去布局個人電腦或手機產品。

台股進入股東會旺季，航運類股的股東會於5月底前陸續登場，除了吸睛的股利政策，最新一期上海集裝箱出口指數（SCFI）止跌回升，讓航運景氣展望成為市場關注焦點。

集邦科技（TrendForce）20日表示，65、55、50吋電視面板都跌破現金成本，到6月可能各尺寸面板都跌破現金成本，代表面板廠將出現虧損壓力。（編輯：郭無患）1110523