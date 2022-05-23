更多編輯台推薦新聞：
公費清冠一號哪裡有？院所庫存量查詢網站看這裡
生活

公費清冠一號哪裡有？院所庫存量查詢網站看這裡

澳洲新總理艾班尼斯出身清寒登上政壇頂峰 鼓勵同胞勇於逐夢
國際

澳洲新總理艾班尼斯出身清寒登上政壇頂峰 鼓勵同胞勇於逐夢

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土增6萬6247例 疫情高峰預估落在5月下旬

疫情整理包》本土增6萬6247例 疫情高峰預估落在5月下旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登：北京若犯台 美國會動用武力防衛台灣
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股4/300

電子尾盤翻黑 台股小漲11點16200點得而復失

2022/5/23 13:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）台股今天開高震盪，航運股強勢，電子股尾盤翻黑，金融反彈後拉回，終場加權指數收在16156.41點，小漲11.56點，未能站穩月線，16200點得而復失。

美股走低反彈持平，台股今天開高走勢震盪，最高來到16249.45點，上漲104.6點，觸月線約16248點之後漲幅收斂，航運股表現強勢，電子股盤中回檔，金融股殺低，大盤一度翻黑，之後金融回神反彈，航運續強，電子回穩，台股再度重返16200點整數關卡之上。

不過尾盤電子翻黑、金融回檔，航運獨撐大局，終場台股加權指數小漲11.56點，收在16156.41點，16200點得而復失，漲幅為0.07%，成交值仍相對萎縮至新台幣2329.39億元。

電子股今天成交值約959億元，占大盤單日成交值比重約41.2%，航運股成交值678億元，占比約29.1%。電子股今天下跌0.41%，金融股小漲0.05%，航運股大漲6.43%。（編輯：楊凱翔）1110523

延伸閱讀
台股震盪收紅 小漲11.56點台股開高走高 漲155.05點台股震盪收紅 漲68.50點
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀