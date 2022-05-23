電子尾盤翻黑 台股小漲11點16200點得而復失
2022/5/23 13:55
（中央社記者鍾榮峰台北23日電）台股今天開高震盪，航運股強勢，電子股尾盤翻黑，金融反彈後拉回，終場加權指數收在16156.41點，小漲11.56點，未能站穩月線，16200點得而復失。
美股走低反彈持平，台股今天開高走勢震盪，最高來到16249.45點，上漲104.6點，觸月線約16248點之後漲幅收斂，航運股表現強勢，電子股盤中回檔，金融股殺低，大盤一度翻黑，之後金融回神反彈，航運續強，電子回穩，台股再度重返16200點整數關卡之上。
不過尾盤電子翻黑、金融回檔，航運獨撐大局，終場台股加權指數小漲11.56點，收在16156.41點，16200點得而復失，漲幅為0.07%，成交值仍相對萎縮至新台幣2329.39億元。
電子股今天成交值約959億元，占大盤單日成交值比重約41.2%，航運股成交值678億元，占比約29.1%。電子股今天下跌0.41%，金融股小漲0.05%，航運股大漲6.43%。（編輯：楊凱翔）1110523
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