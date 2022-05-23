聯發科今年營收拚增2成 研發資源集中兩大事業群

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（中央社記者張建中新竹23日電）聯發科執行長蔡力行今天表示，聯發科今年營收將成長20%，因應未來持續成長，研發資源將集中在手機事業群及運算聯通元宇宙事業群。

聯發科下午舉行記者會，蔡力行透過預錄影片說明聯發科近期發展與未來展望。他說，聯發科第1季營收優於財測高標，三大營收類別同步成長，獲利結構非常健康。

聯發科第1季營收新台幣1427.1億元，較去年同期成長32%。蔡力行表示，聯發科今年全年營收預期將成長20%。

手機晶片方面，蔡力行說，成長主要來自5G手機出貨量增加和切入旗艦機市場，除了更多採用天璣9000的旗艦機型將要上市，天璣8000系列的高階機型也要銷往中國、歐洲、印度和東南亞國家地區，毫米波晶片將在下半年量產，獲得北美客戶採用。

智慧裝置平台方面，蔡力行表示，受惠技術升級，預期來自WiFi 6、5G數據機、5G平板電腦、10G PON及4K智慧電視營收今年都可望有強勁成長，將為聯發科營運成長提供最大的貢獻。此外，今年持續透過全球電信運營商、筆記型電腦OEM、汽車和ASIC客戶，拓展全球市占率。

電源管理晶片方面，蔡力行說，預期5G和WiFi 6升級相關需求，以及和快充、車用及工業相關應用成長，將啟動今年電源晶片的營運持續強健。

蔡力行表示，因應公司快速成長，為了整合內部資源，今年初對組織做了相當的調整，將研發資源集中在手機事業群及運算聯通元宇宙事業群，目的在對內部資源做最有效率的策略整合。

蔡力行說，自2018年聯發科陸續做了一連串的策略性資源整合後，交出了亮眼成績單，這次調整成為兩大事業群，目的就在為未來成長布局預作準備。

他表示，綜觀2022年全球仍籠罩在諸多不穩定的變數中，聯發科會繼續朝多元產品布局和客戶組合努力，透過技術升級和拓展產品線的市占率，引領公司不斷成長。聯發科這次在台北國際電腦展中展出26件展品。

聯發科財務長顧大為說，目前市場確實有些雜音，4月法人說明會中將全球5G手機出貨量預估微幅下修到6.6億至6.8億支，不過5G滲透率成長趨勢明顯，聯發科透過全球化與切入旗艦市場，將維持成長動力。

聯發科總經理陳冠州表示，聯發科過去2至3年受惠數位轉型，交出相當好成績單。他強調，聯發科擁有運算、連網及多媒體3大技術，是聯發科最好的資產，是未來持續往前成長重要基石。

針對聯發科今年來股東人數增加，顧大為說，雖然股價受到全球政經情勢影響，不過，優惠股利政策及公司快速穩健發展，對股東中長期會有很大回報，在基本面、股利政策回饋面，都是相當穩健優渥。（編輯：張均懋）1110523