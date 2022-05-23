橙的毛利率和淨利率看佳 歐洲業績觀察俄烏戰事

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）無線胎壓監測系統商橙的預期今年毛利率和淨利率目標維持去年高水準，歐洲市場觀察俄烏戰爭影響和冬季胎旺季表現，預期美國和OE市場營運可維持去年水準。

橙的今天下午受邀參加櫃檯買賣中心線上業績發表會，發言人陳奕儒表示，橙的以售後維修市場（AM）為主，今年第1季AM業績占比75%，原廠委託製造（OEM）占比約24.6%；歐美市場比重超過6成。

陳奕儒指出，AM產品毛利率高，加上歐美市場以AM產品為主，且去年開始歐美業績表現佳，加上新台幣兌美元匯率走貶挹注首季業外匯兌利益約1000多萬元，整體帶動橙的第1季營運表現。

在台灣市場，橙的配合捷運零件國產化目標，取得台北捷運文湖線TPMS售後服務標案，預計第2季開始供貨。

展望今年營運，陳奕儒預期，今年北美和OEM市場可維持去年營運表現，歐洲市場需觀察俄羅斯與烏克蘭戰爭變數，戰事牽動車用零件供應不順暢，維修體系受到部分影響，是否衝擊傳統第3季旺季和冬季胎換胎，有待觀察，今年歐洲業績已有部分影響。

陳奕儒預期，若新台幣匯率續走貶、營運維持去年表現，預估今年毛利率可維持去年40%左右、淨利率維持10%的水準，期盼歐洲業績維持去年水準。

法人問及缺料狀況，陳奕儒指出，產業缺料狀況從前年2020年開始浮現，影響時程拉長，由於橙的切入OEM市場，搶原料有優勢，橙的提前備貨，維持高水位。

投資人問及電動車布局，陳奕儒表示，橙的入列鴻海推動MIH電動車聯盟推薦廠商名單，電動車布局持續與業者洽談中，橙的透過供貨給經銷商與輪胎店，間接供貨給美系電動車大廠特定車款零件。

橙的第1季合併營收新台幣1.15億元，毛利率41.64%，連續4季超過40%，營益率11.96%，連續4季超過10%，單季稅後獲利2214.5萬元，受惠匯兌收益創2015年來單季新高，淨利率19.23%，單季每股基本純益1.04元。橙的第1季美國市場業績大幅年增86%，歐洲市場大幅年增55%。

橙的去年毛利率41.46%，營益率12.68%，稅後獲利4278.7萬元，創6年來高點，淨利率9.34%，每股基本純益2元。（編輯：趙蔚蘭）1110523