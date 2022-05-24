Gogolook投資台灣區塊鏈新創 布局Web3防詐

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（中央社記者吳家豪台北24日電）陌生來電辨識軟體Whoscall開發商Gogolook今天宣布策略投資台灣區塊鏈新創公司鏈奇科技，攜手拓展國際市場並跨入第3代網路Web3防詐領域。

近年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情催化下，Web3潮流加速發展，主要由區塊鏈、加密協議、去中心化金融（DeFi）、非同質化代幣（NFT）等技術組成。

Gogolook發布新聞稿說明，鏈奇科技（Unblock Analysis）專精虛擬貨幣交易分析技術、KYT/AML（反洗錢）解決方案，為全球唯一同時獲得日本金融廳（FSA）、G20、紐約金融服務局與國際清算銀行（BIS）認證的反洗錢服務商。

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作為此次投資案的一環，Gogolook也將成為鏈奇科技旗下虛擬貨幣交易監控服務首間全球銷售夥伴，在現有企業端與政府機構的業務合作中，加入區塊鏈交易監控與犯罪偵查服務，強化一站式風險管理產品組合與銷售能力。

Gogolook執行長郭建甫表示，Gogolook必須迎向Web3所帶來的優勢與創新，並掌握企業在Web3的定位與機會。不論是電話號碼或錢包地址，兩者的共通性為全球化、開放式的身分識別，未來兩者的串接與整合，將能打造更精準、更完整的跨維度風險管理服務與犯罪偵查系統。（編輯：楊蘭軒）1110524