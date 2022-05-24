士電綠電比重拚15% 充電樁獲豐田大單

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）士林電機朝向綠電供應和充電營運兩大方向邁進，預估2023年，士電在綠電比重可到15%；士電充電樁已獲豐田（TOYOTA）訂單，布建全台80座充電站，規劃8月或9月籌組合資充電營運公司。

士電今天下午受邀參加台灣證券交易所舉辦2022年「基礎建設」主題式業績發表會，展望未來發展藍圖，士電財務處資深協理施欽倚表示，朝向綠電供應和充電營運兩大方向邁進，其中綠電供應包括電廠大型工程統包EPC、昇壓站建置、設備供應；充電營運包括充電樁設備、電動車電裝品、油車電裝品等。

士電積極布局太陽能工程、儲能系統整合、電動車動力系統、充電樁等4大新事業，在太陽能工程，士電布局案場變壓器設備、器材提供、網路、昇壓站、電廠工程等，包括中租、友達、中興電為主要客戶。

在儲能系統整合，士電布局包括電池組、電池管理系統、能源轉換器、機電設備、重電設備和開關等，士電與中租也合作儲能系統，案場主要在台南和高雄。

士電機器事業群總經理程相智預估到2025年，士電在全台灣綠電案場占比可到65%，創造2GW發電量；在漁電共生應用，士電積極找尋適當地點，規劃到2027年，建置容量可到500MW；士電也布局屋頂型太陽能工程，未來發電量可到5MW；預估2023年，士電在綠電比重可到15%。

此外，士電也布局多功能智慧型充電樁產品，士電電裝品事業群總經理董濟仁說明，士電充電樁已獲得豐田（TOYOTA）訂單，布建全台80座充電站。在生產驗證充電樁外，士電朝向充電站營運（CPO）方向前進，目標8月或9月籌組合資充電營運公司。

在電動車動力系統，10kW以下電動機車馬達和控制器由士電獨立開發，130kW以上物流車馬達自供、控制器與工研院合作。

在20kW至80kW中功率領域，士電持續深耕全球重型機車、沙灘車、雪橇車等非道路用車（ATV 0ff-road），相關馬達與控制器由士電提供，ATV用車大廠發電機啟動馬達約8成由士電供應。（編輯：翟思嘉）1110524