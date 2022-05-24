InnoVEX TREE新創主題館開展 經部估年底募資達10億

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（中央社記者曾智怡台北24日電）InnoVEX 2022 TREE新創主題館今天開展，經濟部技術處表示，本次集結18個新創團隊，來自工研院、生技中心、金屬中心3法人及5所學校，橫跨半導體、生技等4大領域，陸續獲投資者青睞，估年底前可挹注新台幣10億元新創資金。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）的創新與新創展區（InnoVEX）今天起至27日以虛實整合形式舉辦，技術處處長邱求慧表示，在數位經濟的浪潮下，新創企業的崛起顛覆產業樣貌，催生前所未見的新興產業，台灣的創新力夠、技術也強，法人研究機構是我們重要的技術彈藥庫，經一年多的努力，已推出亮眼的新創成績單。

邱求慧表示，目前已有3家法人新創團隊成立公司，包括工研院與資策會合作，以5G企業專網主打國際市場的泰雅科技、資策會以資安監控技術的衍生新創資安鑄造，以及工研院以工業物聯網技術的衍生新創智連工控。

下半年也將有多家新創成立，如半導體領域的NanoSeeX及OmniMeasure團隊，可分別提供半導體先進製程及封裝量測設備，以及循環經濟領域中，專攻高安全性固態鋰電池的安固能團隊。

邱求慧指出，以上法人新創皆具有上看1億元以上的募資動能，預估今年底可累積10億元的募資。

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技術處說明，TREE新創主題館集結科專新創、共18個團隊參與展示，看好台灣在半導體產業的競爭優勢、鋰電池位居電動車產發展的關鍵零組件，以及先進醫材對生技產業的重要性，其中亮點新創包括工研院的超能檢測特攻隊、安固能、金屬中心的骨黏土等。

InnoVEX 2022 TREE新創主題館今天上午開展，明天起將有18家新創團隊進行技術發表與商業簡報。（編輯：黃國倫）1110524