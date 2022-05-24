9壽險擬發放現金股利 申請總額破540億元

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（中央社記者謝方娪台北24日電）9家壽險公司向金管會申請配息，總額估逾新台幣540億元，其中有8家已取得金管會核准，近日安聯人壽也遞件向金管會申請發放現金股利，目前金管會尚在審核中。

金管會今天公布，截至目前為止，金管會共收到9家壽險公司申請發放2021年度現金股利，扣除先前已核准的8家壽險公司，安聯人壽也遞件申請發放現金股利，目前正審核中。

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壽險業去年稅後獲利逾3600億元，創史上新高，先前國泰人壽、台灣人壽、遠雄人壽、保誠人壽、富邦人壽、合庫人壽、南山人壽、中國人壽8家壽險公司向金管會遞件申請發放現金股利，金管會第一批核准國壽等6家，近日台壽、合庫人壽也已取得金管會核准。

向金管會申請配息的壽險公司中，國壽申請發放逾200億元現金股利、富邦人壽155.78億元、南山人壽61.46億元、中壽45億元、遠壽12.42億元、台壽36.93億元、合庫人壽7.22億元。（編輯：潘羿菁）1110524