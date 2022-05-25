訊芯估供應鏈回穩 越南廠助營運轉佳

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY董事長徐文一表示，COVID-19疫情導致供應鏈中斷可能性降低，預期今年全球經濟漸復甦，半導體缺料影響漸弱，整體供應鏈將回復正常。

展望今年營運，徐文一表示，受惠越南廠產線建置陸續完成，今年訊芯-KY營運動能將逐步轉佳。

訊芯-KY將於6月23日舉行股東常會，展望今年總體經濟，徐文一在日前公布的致股東營運報告中指出，儘管後疫情時代經濟復甦減緩、中國對疫情清零政策產生經濟干擾，不過中國大陸釋出漸鬆綁清零政策，傳染力強但致死率低的Omicron疫情趨緩，各國放寬邊境管制政策，疫情導致供應鏈中斷的可能性降低，預期今年全球經濟逐漸復甦，半導體缺料影響漸弱，整體供應鏈將回復正常。

展望今年營運，徐文一指出，受惠越南廠產線建置陸續完成，今年訊芯-KY營運動能將逐步轉佳；訊芯-KY在光纖收發模組產品技術，從10G持續進展到目前已具生產800G的高速光纖收發模組能力，預期今年光纖收發模組產品繼續挹注營運動能。

他表示，高速傳輸應用是決定人工智慧學習是否高效能的重要關鍵之一，且在雲端市場逐漸廣泛應用，高速傳輸是大數據中心能否快速儲存大量資料的關鍵技術。

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徐文一指出，COVID-19疫情爆發帶動遠距辦公、遠端學習及娛樂應用規模大增，加上5G技術革新帶動半導體產品成長，電動車、電腦、伺服器等產品不斷更新，半導體產品多以感測方式取得數據應用，並連結智慧型手機、高速傳輸或串聯其他半導體設備，帶動感測器、功率放大元件、高速光纖收發模組等等半導體元件需求上升，挹注訊芯-KY在高速光纖收發模組或系統級封裝（SiP）等營運表現。

訊芯-KY去年合併營收新台幣42.7億元，受到產品銷售組合改變、疫情反覆及半導體缺料影響，營收年減12%，去年稅後獲利4.03億元，年減44%，主要是產品銷售組合改變及半導體缺料，使毛利及獲利下降，去年每股基本純益3.77元，擬盈餘分配現金股利每股2.56元，現金配發率約67.9%。（編輯：黃國倫）1110525