美中印基建帶動散裝航運需求 裕民正面看待後市

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（中央社記者賴言曦台北25日電）裕民航運副總經理張宗良今天表示，展望散裝航運後市，COVID-19疫情後預料各國將投入基礎建設，是推升散裝原物料需求的重要關鍵，加上散裝運力供不應求，對後市看法正面。

裕民今天受邀參加台灣證券交易所舉辦的2022年「基礎建設」主題式業績發表會；張宗良表示，美國、中國、印度紛紛推出基礎建設投資計畫，尤其是中國將鋼鐵業碳排放高峰推遲至2023年，為鐵礦石需求帶來強力支撐，帶動澳洲、巴西等鐵礦砂出口國的出口量，散裝航運市場成長可期。

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張宗良表示，波羅的海綜合指數（BDI）運價雖不如去年，但對比過去10年已處高水位；另外，裕民以海岬型船舶為大宗，主要是從期貨指數的角度來觀察，認為海岬型船舶後市有望再成長。

不過他也提到，目前國外大型造船廠集中消化貨櫃等大船訂單，散裝船隊訂單維持歷史低檔，且高油價時代導致船速維持低檔、環保法規將淘汰老舊船型，預料未來幾年散裝船舶運力將供不應求，且裕民日租金較現貨市場價格多15%至20%，前景正面可期。（編輯：張均懋）1110525