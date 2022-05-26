港股開盤下跌 北京穩經濟談話沒作用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港26日電）香港股市今早開盤後下跌，對北京當局穩住經濟大盤的策略方向沒有反應。

新華社報導，中國國務院昨天召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，國務院總理李克強在會上發表談話，提及要努力推動經濟重回正常軌道，以及把穩增長放在更加突出位置。

不過，李克強的談話對積弱已久的港股顯然沒有提振作用，上午10時，恆生指數下跌235點或1.17%，報19936點，跌破20000點的心理關口。

有分析師指出，市場普遍相信中國大陸的經濟正面對困難，中國高層的一般談話，已無法挽回港股頹勢，北京方面必須實施強而有力的措施，才能對港股有較大正面刺激作用。

港股近年來一直疲弱，從25000點水平下跌至19000點水平，主因之一是北京自去年中起展開一場前所未有的監管政策，新興經濟行業包括手機遊戲、網購等都被納入監管之列，導致這些在港上市的網科股急挫，不少股價下跌了約40%。

在監管風暴之後，上海早前爆發新一輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，當局強力圍封，嚴重打擊投資者對大陸經濟的信心，令港股進一步下挫。

有分析認為，北京的監管政策及強力圍封已令部分投資者對大陸市場失去信心，中國高層對振興經濟的泛泛之談，對港股已起不了作用。（編輯：周慧盈） 1110526