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泰山：原物料成本上漲 毛利率具挑戰

2022/5/26 11:10
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（中央社記者韓婷婷台北26日電）近年經營權風波不斷的泰山企業，今年股東會轉趨平靜，會中順利通過每股配發1元現金股利；展望今年，泰山表示，因原物料成本上漲壓力，相對保守看待。

泰山近年經營權紛爭不斷，在去年12月股東臨時會進行董事全面改選後，由持股超過3成的市場派龍邦建設拿下3席董事，終結詹家獨攬71年的局面。

泰山董事長詹景超表示，面對疫情衝擊與挑戰，經營團隊持續進行內部改革，包括設備汰舊換新、依需求建置新產線，提供優質化產品，期望累積更多經驗進一步帶動經營績效成長。

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泰山發言人雷松清表示，受疫情及全球經貿環境結構性影響，110年營運格外艱辛，但在公司緊盯大宗油脂國際行情，靈活調度原料供應及成功掌握成本下，業績仍創下近幾年新高，穩住獲利。

雷松清表示，今年持續受疫情與俄烏戰事影響，各行各業均面臨更嚴峻的原物料上漲壓力，儘管陸續反映成本，但家用油事關民生產品，無法充分反映成本上漲，營收將隨著產品價格上揚及新品推動有機會成長，但毛利率具挑戰。（編輯：張良知）1110526

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