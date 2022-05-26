台達電邁向下個50年 從工業品牌拓展至商業品牌

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）台達電走過50年歷史，從零組件供應商轉型為系統整合方案的提供者，並成為全球領先的工業品牌，邁向下個50年，台達電執行長鄭平及品牌長郭珊珊今天共同宣布，台達電將從工業品牌往前推進到涵蓋商業品牌。

2022台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2022）睽違兩年回歸實體展，鄭平今天在台達電舉行的記者會上表示，2010年為台達的「品牌元年」，宣示推動品牌，以更創新、宏觀的思維打造卓越的品牌形象，使企業發展更永續。

鄭平指出，近幾年，台達業務範疇漸趨多元，積極發展智能樓宇、能源基礎設施、電動車充電及其關鍵電力與動力系統，並逐漸開花結果，帶來更貼近使用者需求的體驗與價值，展現台達從工業品牌擴展，未來亦涵蓋商業品牌，以智慧節能的解決方案，期許提供客戶更健康、舒適、安全的生活品質，打造以人為本的永續城市。

郭珊珊表示，在51年轉折點上，台達做出了轉型及期許，藉由創新不止、美好不息的理念持續進化，承諾在2030年達到淨零目標。

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郭珊珊表示，台達致力於智能樓宇，藉由創新解決方案，打造對環境友善同時兼顧使用者需求及健康的生活環境，面對疫情，這個概念顯得更具意義。今年台北國際電腦展，台達以零碳社區為主題，透過嶄新企業識別亮相，彰顯台達從工業品牌出發，漸而融合商業品牌的進程。

台達樓宇自動化解決方案事業部總經理江文興強調，台達樓宇自動化解決方案以物聯網為基礎，整合空調、照明、安防等子系統，除了可以透過影像監控與能效分析來提升節能效果，更是智慧營運、數位管理的基礎。同時台達亦積極布局低碳交通與能源。（編輯：趙蔚蘭）1110526