聯電：晶圓需求續成長 與客戶簽長約解決供需問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹27日電）晶圓代工廠聯電共同總經理簡山傑今天表示，2021年是聯電豐收的一年，預期晶圓需求將持續成長，聯電將與客戶簽訂長期供貨合約，一起解決供需的問題。

聯電今天召開股東常會，簡山傑說，2021年是聯電豐收的一年，營收連續12季成長，去年營收及獲利同創新高，產能利用率超過100%，營收2130億元，成長20.5%，歸屬母公司淨利557.8億元，年增91.1%，每股純益4.57元。

展望未來，簡山傑表示，在5G、電動車、物聯網快速成長下，終端裝置的矽含量持續增加，晶圓需求將持續成長。

簡山傑說，聯電將透過創新模式，跟客戶建立長期策略夥伴關係，強化客戶黏著度，與客戶簽訂長期供貨合約，一起解決供需的問題。

他表示，聯電南科P5廠區擴建，今年第2季進入量產，並積極擴增海外生產基地產能，像新加坡廠12i擴建新廠計畫中，也會與客戶簽約，訂定自2024年起的供貨合約。

簡山傑說，聯電不久前剛宣布將與日本DENSO合作，在USJC的12吋晶圓廠生產車用功率半導體，將可滿足車用市場日益增加需求。

簡山傑強調，聯電將透過差異化特殊技術、卓越晶圓製造與合作夥伴相關的產能擴張，深化與客戶間合作關係，藉著有效控制成本，謹慎管理資本支出，為股東帶來持續且穩健的報酬。（編輯：楊凱翔）1110527