新光產防疫險已理賠1239萬 評估無增資需要

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（中央社記者謝方娪台北27日電）新光產險今天舉行股東常會，揭露防疫保單總計銷售10萬件、保費收入新台幣5609萬元，已理賠1239萬元；新產表示，承保案件有安排部分再保分散風險，公司評估無增資需要。

新光產險今天召開股東常會，會中報告2021年營業報告書、財務報表及公司章程等辦法修正，並針對去年盈餘通過每股分派現金股利3.2元。2021年簽單業績達217.3億元，成長率8.36%，市占率10.5%，為業界第3大，整體稅後純益22.54億元，累計每股盈餘（EPS）7.13元。

關於防疫保單，新光產險表示，自2021年至今年4月底防疫保單總計銷售約10萬件，保費收入5609萬元，2021年至今年5月20日止，共計已賠付1239萬元，其中5月每日賠付約60萬元。

新光產險指出，承保案件有安排部分再保分散風險，公司已就財務影響分析在5月18日向董事會報告，評估無增資需要。

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新光產險表示，要保案件已在5月完成核保作業，目前已無在途核保中案件；6月後保單將陸續到期，預計8月有效保單可降到3萬件左右，公司會持續掌握出險報案狀況及疫情發展，每月提列適當賠款準備，相關資訊將在保險業公開資訊觀測站逐月公告。

新光產險強調，仍會以樂觀審慎態度面對2022年各種變動因素，隨時關注外在環境變化，適時調整經營管理及投資策略，持續加強公司風險控管、業務品質及客戶服務。（編輯：黃國倫）1110527