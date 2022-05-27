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志強-KY看好全球鞋類市場 布局緬甸、印尼新廠

2022/5/27 15:44
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（中央社記者潘智義台北27日電）運動品牌鞋類供應商志強國際企業今天在股東會說明，越南是目前最大生產基地，未來除布局緬甸新廠，在印尼建立生產基地，柬埔寨也將建第2生產基地。

志強-KY（志強國際企業）董事長陳維家在致股東報告書指出，過去兩年受疫情影響，尤其去年第3季越南廠停工近3個月影響最大，去年營收因此為新台幣123億元，較前年的135億元，減少12億元，但稅後淨利約6.47億元，較前年成長57.95%。

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另外，志強-KY統計，去年成品鞋出貨3248.5萬雙，年減0.81%，越南廠是主要生產基地，占57.9%；柬埔寨占42.1%；營運總部位於台灣台中市，於越南以及柬埔寨共設有6座工廠。

志強-KY為國際知名運動品牌的鞋類供應商，並鎖定專業足球鞋領域。志強-KY引述市調機構QY Research統計，2020年至2026年足球鞋市場的年複合成長率為5.01%，樂觀預期業績可望伴隨全球鞋類市場及足球鞋產業穩定成長。（編輯：楊凱翔）1110527

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