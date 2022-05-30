聯強轉型營銷服務平台商 今年拚客製化App

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（中央社記者吳家豪台北30日電）3C通路商聯強今天召開股東常會，通過配發現金股利每股5元。總裁杜書伍指出，聯強從通路服務商提升到營銷服務平台角色，今年將為數百個客戶分別提供客製化App，協助掌握業務進展與績效，並開創新服務機制及拓展市場。

聯強2021年合併營收為新台幣4088億元，年增22%；稅後淨利172.7億元，年增1.12倍；稅後每股盈餘10.35元。營收、稅後淨利及每股盈餘均創歷史新高。

杜書伍在營業報告時表示，聯強從2018年啟動精實計畫，檢視所有運作流程，並調整及檢視營收內涵，剔除獲利不佳業務，自2019年雖然業績稍微滑落，但在2020年經過數位化過程，聯強運作更敏捷，去年是業績躍進的一年，在各國都有很好成果。

他說，去年聯強不僅營收成長22%，每股盈餘更從2020年4.89元成長到去年10.35元，部分來自美國Synnex會計帳務調整所致，但聯強本業也挹注每股7元獲利，主因聯強經營數位化後，營收大幅成長，運作成本卻未大幅增加，使得獲利表現比營收更亮麗。

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杜書伍指出，這幾年聯強策略是逐步從通路服務商角色，提升到營銷服務平台角色，針對不同客戶提供服務平台及商業客製模式，使客戶服務能更加整合。這樣的效果會在今年放大，聯強將為數百個客戶分別提供客製化App，能即時掌握聯強與客戶的服務訊息，並透過App數據掌握業務進行狀況及整體績效。

他強調，透過App這樣的營運服務平台（MSP）工具，將使聯強未來營收大步成長的情況下，效率可以更加提升。這幾年聯強運作能力和生產力大幅提高，但總人數微幅下降，每人生產力今年會產生更大效果，希望今年大力推動MSP並開創新的服務機制，例如透過子公司通達提供的智能運籌服務，可以使聯強拓展到其他通路服務領域及市場。（編輯：郭無患）1110530