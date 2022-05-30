聯強看好中國新基建內需 估今年獲利成長優於營收

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（中央社記者吳家豪台北30日電）3C通路商聯強今天召開股東常會，總裁杜書伍表示，中國封控影響製造業供應鏈，聯強已熟悉遠距運作，幾乎沒受到封控影響；因中國仍有新基建數位化需求，對下半年景氣看法不悲觀。

聯強集團副總裁杜書全說，聯強今年第1季表現相對不錯，4月受到印尼齋戒月提前等因素影響，表現有點落後，第2季相對有挑戰。隨著中國封控慢慢解除，下半年本來就是新產品旺季，加上聯強目前手上有很多商用專案因為少數產品缺貨無法驗收，等到供貨順暢後可以陸續進行，下半年仍維持樂觀看法，預期今年聯強獲利成長仍將高於營收成長。

杜書全指出，今年聯強還是最看好IT商用業務成長，另外IC元件業務近期因為推動營運服務平台（MSP），帶來新商機。不過消費性產品在通膨影響下，今年挑戰相對較大。

杜書伍於股東會後受訪表示，近期中國封城，供應鏈產生間歇性斷裂，聯強在過去2年來已經非常習慣這種情形，去年以前大力推動遠距數位化，中國封控剛好給聯強很大的試煉，哪個城市被封就採取遠距運作，因此中國封控對聯強幾乎沒什麼影響。

以中國內需市場來看，杜書伍認為，中國似乎在採取2008年創造內需的措施，在政策上推動新基礎建設的數位化、積極扶植國產品牌，應該不會受到世界經濟衰退、美中貿易戰等影響，頂多影響製造業，但在IT產品內需方面還有中國政策支持。聯強在中國營運經過幾次內部整改，與新公司很快建立合作模式，目前中國國產品牌占聯強中國業績比例已超過一半。

媒體問及通膨影響，杜書伍表示，通膨可分為幾個層面分析，首先因為供應鏈間歇性斷裂，造成供給上的通膨；第二是物流通膨，有貨但是運送成本很高；第三是最近開始的能源通膨，從糧食到能源都漲價。這些因素又促使薪資用人成本的通膨，員工薪資需要提高，占企業運作成本相當的比例。

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杜書伍觀察，物流順暢後運送成本會下降，能源或糧食供需平衡後，價格也會回跌，但薪資上去了就回不來，因此這次通膨可能不容易降下來。企業如果能提高人的生產力，就不會因為薪酬增加而導致費用提高。

他也提到，整個社會未來還需面對「綠通膨」，節能減碳是對的事情，卻會增加企業運作成本，一般大眾能否承擔會是問題，唯一方法是民眾收入提高。聯強本身不是製造業，節能減碳比重不大，但是在公司治理、社會責任可以強化。（編輯：郭無患）1110530