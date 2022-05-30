新纖股東會通過配息1.4元 下半年審慎樂觀

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（中央社記者賴言曦台北30日電）新光合成纖維今天召開股東會，董事長吳東昇表示，展望後市，全球經濟面臨諸多不確定因素挑戰，不過新纖為長期永續經營事業，今年會持續既定資本支出，提升競爭力。

新纖今天召開股東會，通過每股配發新台幣1.4元現金股利。吳東昇表示，全球過去為因應不確定因素挑戰，大量印鈔並造成通膨，需要靠升息、縮表來抑制通膨，對消費力的影響預料將在下半年顯現。

吳東昇認為，雖然上述因素勢必對紡織業帶來衝擊，但新纖產品以必需品為主，如果COVID-19疫情過後，旅遊潮逐漸恢復，預估將帶動服飾消費潮，因此下半年審慎樂觀。

吳東昇也表示，新纖將持續在越南擴大跟越南油氣集團PVN的合作，在泰國與日本三菱商社合作、年產能21萬噸的瓶用酯粒生產線將於年底投產，桃園觀音的高端、高值化聚合產線也將在下個月投產。

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吳東昇提到，新纖上週正式簽約，承接在桃園幼獅工業區11公頃的土地，作為新纖未來50年的生產基地，期望能達到智慧、生態、創新的綠色智慧生產園區；由原任總經理的羅時銓擔任幼獅工業園區方案推動召集人，總經理則由歐金達接任。

新纖2021年合併營收441.55億元，年增36%，稅後歸屬母公司淨利38.88億元，年增66%，每股稅後淨利（EPS）2.41元。（編輯：趙蔚蘭）1110530