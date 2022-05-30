科學技術白皮書啟動會議 規劃2035年科技願景

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（中央社記者蘇思云台北30日電）科技部今天舉辦科學技術白皮書啟動會議，科技部長吳政忠表示，白皮書除著眼科技，還要兼顧社會、經濟與國際政治面向，攜手產官學研代表，共同規劃2035年的科技願景。

科技部今天舉辦112年至115年科學技術白皮書啟動會議，邀請中研院院長廖俊智、友達光電董事長彭双浪、力積電董事長黃崇仁、工研院董事長李世光、趨勢科技執行長陳怡樺等產官學研代表，以實體與線上雙軌方式共聚一堂，共同規劃2035年的科技願景，進而提出因應策略。

吳政忠強調，從淨零碳排、美中貿易戰，再到年初的俄烏戰爭，國際情勢變化劇烈，擬定科學技術白皮書不能只著眼科技，更要兼顧社會、經濟與國際政治面，用更寬廣的視野與高度來進行科技布局；科技政策不能只有科技人來思考，還要從社會、經濟、政治的多元角度，激盪出更完備的國家科技政策。

科技部今天發布新聞稿指出，各方意見領袖代表提出建議，針對社會需求布局科技，同時亦需要回應科技產生的各種影響；從國內培育及國外延攬的角度評估人才培育，且需注重女性科研人才的職場與家庭平衡；產業轉型綠色製造，須重視供應鏈的完整與安全；政府最重要的工作就是建立良好的制度與法規環境。

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吳政忠表示，感謝代表提供建言，科技部將與相關部會共同努力，融入後續科學技術白皮書的相關規劃與討論，並呼應國家2050年的淨零碳排目標，以「民主包容、產業轉型、法規調適」三軸並進的策略，建構科技發展的基本環境與策略。

科技部表示，本期白皮書特別重視「跨域」價值，透過跨部會協作、跨域專家共議、跨智庫協力的方式，以及議題分群會議、跨面向討論會議、遠景工作坊、圓桌論壇等，針對社會、科研、環境、經濟、政治及戰略這5個面向的關鍵議題及因應策略，彙整成國家總體的科學技術白皮書，預計年底前完成草案初稿並呈報行政院核定。（編輯：林興盟）1110530