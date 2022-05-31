蔡明介：全球數位化轉型進行中 需求不會消失

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（中央社記者張建中新竹31日電）IC設計廠聯發科董事長蔡明介今天表示，市場雖有雜音出現，不過需求不會消失，全球數位化轉型持續進行中，長期展望依然樂觀。執行長蔡力行說，期待未來3年營收年複合成長率可達15%。

聯發科今天召開股東常會，針對股東關心市場需求、產能供需及營運展望等問題，蔡明介與蔡力行親自回應說明。

蔡明介表示，今年以來市場需求出現雜音，減少的需求，可能是過去已經採購足以支用的影響。他強調，需求不會消失，只是之前已經滿足，要等下一波需求。

蔡明介說，過去半年，國際局勢及景氣變化大；不過，就長期趨勢，全球數位化轉型從已開發國家到開發中國家持續進行中，不同地區經濟景氣情況可能會受當地或外在環境影響，長期展望依然樂觀。

至於產能供需方面，蔡明介表示，聯發科需要的產能最主要是晶圓代工方面，需要的產能製程相當廣，從尖端到成熟製程都有，每個產品面對的情況相當動態，有些產品今年產能比較充足，有些產品的產能依然不夠。

針對組織調整方面，蔡力行說，聯發科今年2月做了相當大的組織調整，目前分有手機事業群及運算聯通元宇宙事業群。

其中，手機事業群做得很好，蔡力行表示，新成立運算聯通元宇宙事業群，主要是希望能有大的格局，過去兩個事業群比較小，現在合起來，業務量比較大，期能發揮執行力、生產力，並有更多創新，對公司未來成長有更好助益，因為未來成長不能只靠手機。

展望未來，蔡力行說，期待未來3年營收年複合成長率可達15%。他強調，全球半導體產業雖有些逆風，不過聯發科長期展望樂觀，營運成長會高於全球半導體業平均成長率，希望股東對公司業績滿意，並對公司有信心與支持。（編輯：張良知）1110531