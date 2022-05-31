金融業防疫 星展銀調整居家辦公新壽提供快篩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽、謝方娪台北31日電）台灣本土疫情持續延燒，金融業維持營運穩定的同時，也與員工共同防疫；星展銀行（台灣）4月底提高居家辦公工時比例至80%，新壽提供快篩試劑，讓第一線業務員可隨時自行檢測身體狀況。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，COVID-19疫情爆發以來已將近3年，星展積極執行彈性辦公模式，並且持續投資與優化數位服務；2021年3月以來，星展銀行（台灣）率先宣布長遠推動未來辦公模式「Future of Work」，由各部門依業務屬性與人力配置狀況，採取最高60%工時居家辦公的新型態辦公模式，並透過數位轉型，確保員工及公司團隊具備因應未來趨勢挑戰的能力。

林鑫川指出，近期因應疫情升溫，星展銀行（台灣）也迅速於4月底提高居家辦公工時比例至80%，另外20%於辦公室工作，以保護員工安全同時維持營運穩定。

疫情爆發以來，新光人壽也執行高規格防疫。員工照護方面，新壽啟動居家辦公並執行業務分流，針對高風險地區需對外服務的保服人員提供醫療口罩、護目鏡、隔離衣等防疫物資，並定期清消辦公大樓，以確保員工健康，保戶服務與公司營運正常運作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

因第一線業務員時常需與客戶面對面接觸，新壽也提供快篩試劑，讓第一線業務員可隨時自行檢測身體狀況，保護自身及客戶健康；對於確診COVID-19的業務員，新壽也提供關懷補助金，以補助療養期間生活費用。

林鑫川補充，星展銀行（台灣）也提供快篩試劑給需要進辦公室服務客戶的前線員工，並持續強化數位金融服務，鼓勵客戶善用銀行提供的零接觸管道；自今年4月台灣本土疫情再度大規模爆發以來，星展銀分行來客數較去年同期疫情期間再下滑近20%，凸顯出銀行提供完整數位服務的重要性。（編輯：潘羿菁）1110531