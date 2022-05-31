中嘉跨界攜手麥奇數位 搶進線上學習商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北31日電）有線電視多系統集團（MSO）中嘉數位跨界攜手教育科技品牌麥奇數位（TutorABC教育集團），讓民眾透過機上盒也能訂購收看線上課程，盼搶進疫情帶動的數位學習商機。

本土疫情升溫讓許多企業重啟分流與居家上班，校園也受疫情影響而遠距上課。根據資策會統計，2021年使用付費使用線上知識、學習平台的民眾就比2020年增加1成以上。麥奇數位也發現，疫情以來線上學習人數持續攀升，近7成使用者希望透過線上教學提升自身專業職能與語言能力，其中又以31到45歲的工作者占大多數。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中嘉數位今天發布新聞稿表示，看準線上課程蓬勃發展，開有線電視先河，跨界攜手麥奇數位，把線上課程導入Home+tv 4k智慧機上盒中，在中嘉獨家上架。

中嘉數位指出，首波引進麥奇數位旗下專供上班族在職進修、自主學習的「微職人」系列；另外，更有線上兒童英語品牌tutorJr，主打以真人外師教學的兒童英語課程「tutorJr單字小學堂」。中嘉用戶可以不用額外安裝，只需用遙控器點選機上盒頁面就可在隨選視訊專區訂購與觀看。（編輯：翟思嘉）1110531