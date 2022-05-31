第一金：央行升息1碼 淨利息收入估增22億元

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（中央社記者張璦台北31日電）第一金法說會今天登場，首季稅後淨利達新台幣49.44億元、年減1.7 %；第一金表示，央行6月可能再次升息，但不會等幅跟進美國，預估央行每升息1碼，可挹注全年淨利息收入增加22億元。

第一金今天舉行2022年第1季線上法說會，會中公布營運成果，今年前3月稅後淨利達49.44億元、年減1.7 %，每股盈餘（EPS）0.38元。獲利核心子公司第一銀行稅後淨利48.17億元、年增9.4%，總放款年成長9%，外幣、中小企業與房貸授信均等比成長，拉升淨利息收入年增13.3%。

第一金表示，在升息影響下，股債市場動盪，銀行以外子公司今年首季表現不如預期；同時，因央行調高利率時間點落在今年3月中旬，第一季財報尚未完全反映。不過，一銀擁有相對較高活存比率，約71%至72%，結構上有利升息趨勢，而人壽子公司的固定收益投資部位，也將受惠殖利率的提高挹注獲利 。

媒體關切下半年景氣、央行升息步調以及對一銀影響，第一金副總經理李淑玲指出，儘管目前疫情影響內需產業，台灣在外銷帶動之下，國內下半年景氣應將維持不錯態勢，不過長期而言，通膨情況仍需持續關注。

李淑玲表示，考量這波本土疫情，有些分析師預估，台灣央行6月不會足額跟進美國聯準會（Fed）步調，可能將僅升息半碼；若美國6、7月持續調高利率，預期央行下半年會升息，讓台幣貶勢獲得控制，並避免利差擴大資本外逃。

李淑玲指出，以央行新台幣兌美元匯率目標來看，台灣利率政策會隨美國動態調整，避免對經濟造成過大波動，不過，升息幅度不會與美國一樣多。除了升息，李淑玲表示，聯準會縮減資產負債表也是重大議題，對短期資本市場將有相當影響。

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至於利率調升對一銀淨利息收入的挹注，以一銀存放結構估計，李淑玲指出，若央行升息一碼，利率調高後的未來一年淨利息收入可增加約22億元；隨台灣啟動升息循環，下半年淨利息收入成長會更加明顯。

針對房市預期，李淑玲表示，雖然各界關注焦點在央行信用管制等打炒房政策的影響，但房價不易下跌的根本原因，是成本墊高和缺工、缺料；因此，後續除觀察需求面，也得視供給面問題能否有效控制或緩解，目前看來房市格局可能會「停在這邊」，應不至於下跌或是崩盤。（編輯：張均懋）1110531