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路易莎做大咖啡豆生意 創量販、訂閱制新商業模式

2022/6/1 10:20
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（中央社記者江明晏台北1日電）本土連鎖咖啡品牌路易莎咖啡今天宣布，在拓展門市之外，將針對企業、餐飲業及大量咖啡豆需求的消費者，提供訂閱制或單次4磅以上購買優惠，開創D2C（Direct to customer ）新商業模式。

路易莎創辦人黃銘賢認為，「疫情是衝擊，卻也是轉機，未來門市不再只是等客人上門，可以主動開創D2C全新商業模式。」

看好一年超過百億的商用、量販咖啡豆市場，並因應後疫時代創新經營策略，本土連鎖咖啡品牌路易莎咖啡今天宣布，在拓展門市之外，放大在精品烘豆的優勢，全力開發第三波量販精品咖啡豆系列，針對企業、餐飲業及大量咖啡豆需求的客戶，提供訂閱制或購買4磅以上的客戶，每磅最低46折的優惠，開創直接面對消費者D2C（Direct to customer，直效行銷）新商業模式。

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黃銘賢親自領軍成立研發團隊，推出3rd WAVE第三波量販精品咖啡豆系列，「與更多人分享一杯好咖啡，是路易莎的核心目標。」黃銘賢希望，除了門市服務之外，能夠將精品咖啡推廣給企業用戶、餐飲業或自宅咖啡老饕等。

路易莎表示，基於市場區隔，3rd WAVE第三波量販精品咖啡豆，不同於一般路易莎門市的咖啡品項，及1/4、1/2磅包裝。而是以每包一磅，最少購買量4磅起，由於少了經營門市的固定成本，可以更平價提供精品咖啡豆。訂購方案還包括訂閱、以及搭配全新咖啡機購買。（編輯：楊凱翔）1110601

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