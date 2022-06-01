日圓匯價下探0.2283元新低 5萬台幣多換1.84萬日圓

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（中央社記者蘇思云台北1日電）日圓匯率今年仍舊疲軟，以台灣銀行盤中日圓現鈔賣出價來看，今天上午一度最低下探0.2283元，跟3月8日今年收盤最高點0.2493元相比，同樣是新台幣5萬元旅費，可以多換得1.84萬日圓。

日本央行持續採取寬鬆貨幣政策，日圓匯價依然疲軟。

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根據台灣銀行今天最新牌告匯率，日圓兌新台幣匯價早上盤中一度觸及0.2283元，跟今年3月8日的高點0.2493元相比，同樣是新台幣5萬元旅費，當時可換得20萬562日圓，今天日圓盤中的0.2283元，同樣旅費可以換到21萬9010日圓，不到3個月的時間，就多換得1.84萬日圓，十分划算。

根據台灣中央銀行5月31日統計，日圓今年以來對美元貶值幅度達9.89%，相較其他亞洲貨幣明顯貶更多。日本近期也對外宣布將開放國際觀光客入境，有心赴日的哈日族不妨採取「分批換匯」策略，搶先布局未來出國旅費。（編輯：潘羿菁）1110601