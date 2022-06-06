台積電一度翻黑股價下滑2元 市值跌破14兆元

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（中央社記者張建中新竹6日電）晶圓代工廠台積電今天股價開高走低，一度由紅翻黑，達新台幣538元，下跌2元，市值跌破14兆元關卡，滑落至13.95兆元。

美股上週五收低，道瓊工業指數下跌348.58點，跌幅1.05%；那斯達克指數下跌304.17點，跌幅2.47%；費城半導體指數下跌95.397點，跌幅3.02%。

台積電美國存託憑證（ADR）滑落至93.77美元，下跌2.57美元，跌幅約2.67%，市值4863.24億美元，仍居全球第9位。以台積電6月2日收盤價新台幣540元計，台積電ADR溢價約2.06%。

台積電今天以541元開出，上漲1元，早盤最高達544元，上漲4元，隨著賣壓出籠，台積電股價震盪走低，一度由紅翻黑，達538元，下跌2元，市值縮水518億元，滑落至13.95兆元，影響大盤指數約16點。

台積電將於6月8日召開股東常會，為台股本週重頭戲，市場關注包括產業景氣、產能供需、全球布局、競爭態勢、股利政策等議題。（編輯：楊蘭軒）1110606