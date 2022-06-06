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大田接單暢旺 5月營收創新高年增16%

2022/6/6 15:41
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（中央社記者潘智義台北6日電）高爾夫球桿頭廠大田精密今天公布5月合併營收新台幣8.24億元，再創歷史新高，月增6.62%，年增16.18%；累積前5月合併營收31.29億元，也創同期新高，年增13.06%。

大田發布新聞稿說明，今年5月單月營收再創新高，主因受惠美日品牌客戶積極拉貨，後疫情時代戶外休閒運動如高爾夫運動大受歡迎；下半年是高爾夫產業傳統旺季，接單持續暢旺。

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大田表示，高爾夫產業前景持續看好，第2季產能滿載，和去年一樣呈現淡季不淡表現，也可望優於今年第1季，也可能超越去年同期的表現。

大田指出，去年業績為歷年表現最亮眼的一年，全年合併營收78.80億元，合併毛利率31.6%，合併淨利16.86億元，歸屬於母公司業主淨利16.88億元，每股稅後盈餘為20.15元，每股分派現金股利13.7元，現金股利配發率1 68%，現金股利發放創新高，5月26日股東常會後董事會決定除息交易日111年6月17日，股利發放日為7月8日。（編輯：張均懋）1110606

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