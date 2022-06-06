疫情催生零接觸經濟 投信ETF搶搭數位支付商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北6日電）疫情催生零接觸支付商機，全球消費模式轉向，近年掀起數位支付、數位藝術保護版權熱潮，著眼龐大的支付金流背後衍生出各種擴展商機，國內投信業從先前偏重高配息ETF（指數股票型基金）開始偏向成長型的數位商機ETF。

觀察台灣市場，金管會去年3月即宣布非現金支付3年計畫，訂定2023年年底，台灣非現金支付交易總額達到新台幣6兆元，預計全球未來3年數位支付金額將逾13兆美元，電子錢包將成為民眾主要支付工具，2026年金流有望翻逾一倍。

國泰投信總經理張雍川今天在國泰全球數位支付服務ETF（00909）線上記者會時表示，龐大的支付金流背後，正衍生出各種擴展商機，像是區塊鏈技術、數位藝術版權保護，以及後端的關鍵軟體與硬體建設，迎接「Pay經濟」的大趨勢率先推出涵蓋全球數位支付生態系商機的ETF。

張雍川認為，數位支付不受時空地域限制，商機龐大，尤其電子支付高度重視交易的透明與安全性，近年來催生區塊鏈技術，更衍生出新型態數位資產，如近期興起的數位藝術版權保護，是未來元宇宙世界中流通的重要資產憑證。

他說明，其紀錄在區塊鏈上的數位憑證，易驗證交易紀錄，也難被偽造，讓藝術品擁有安全的數位版權保護，也促使近來藝術品猶如浪潮般跨入數位資產領域，如數位藝術家Beeple，甚至連樂壇天王及全球知名品牌企業等，都紛紛加入數位藝術版權熱潮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國泰投信ETF團隊主管鄭立誠指出，區塊鏈技術打造安全且透明的數位支付環境，是數位支付發展的核心關鍵，根據Reports and Data報告，未來6年全球區塊鏈市場規模年複合成長率將高達64%，同時依據Jefferies投資銀行研調預估，光是其中衍生的數位藝術版權保護，至2025年，市場規模將翻上2.2倍達800億美元。

不論是區塊鏈技術或數位藝術版權保護，這些都是交易商機都有數位支付的身影在其中，將能持續活絡數位支付交易熱潮。（編輯：張均懋）1110606