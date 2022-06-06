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外資回頭終結連2月出走 3大原因淨匯入近800億
首頁 / 證券

振樺電股東會通過配息4.5元 訂單看到9月

2022/6/6 18:35
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（中央社記者吳家豪台北6日電）工業電腦廠振樺電今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣4.5元。董事長陳茂強說，中國封控影響料況，部分出貨將遞延到今年第3季，目前訂單能見度已看到9月，預期第3季營運將優於第2季。

陳茂強表示，振樺電先前出售旗下瑞傳45%股權予華碩，可協助華碩發展工業電腦（IPC）事業，未來瑞傳與華碩逐步展現合作綜效後，有望挑戰研華在工業電腦市場的龍頭地位。

振樺電旗下3大事業（POS、KIOSK、IPC）動能強勁，今年第1季合併營收達新台幣26.6億元，年增近35%，於傳統淡季寫下歷史單季前3高成績；每股盈餘3.02元，創同期新高。

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振樺電在致股東營業報告書指出，集團致力開拓在全球商業物聯網應用的能見度，持續以提升市占率為目標，端點銷售系統（POS）拿下全球零售250強的重要自助服務長期專案，與聯想的合作也加速振樺電開發全球一線市場的能量。

自助服務機（KIOSK）方面，振樺電持續與不同場域智能物聯軟體商協同開發新的場景解決方案，例如與電商龍頭合作的線上購買、線下退貨解決方案，可有效提升營運效率，藉由整合線下據點，解決電商逆向物流痛點並刺激實體店面來客數。（編輯：張均懋）1110606

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