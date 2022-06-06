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緯創加速器啟動第3屆招募 鎖定6大領域新創

2022/6/6 19:48
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（中央社記者吳家豪台北6日電）代工廠緯創資通成立、AppWorks協助營運的Wistron Accelerator緯創垂直加速器啟動第3屆招募，自即日起至7月18日開放人工智慧（AI）、物聯網、雲端、資安、教育與醫療新創公司申請。

緯創發布新聞資料指出，緯創加速器自2021年4月正式啟動至今邁入第2年，每年限額招募2屆，第1、2屆共有12家新創公司獲選加入。

錄取緯創加速器的新創團隊將可獲得5項協助，包含緯創集團高階主管提供產業面的專業建議；與緯創獨家合作概念性驗證（PoC）；由緯創提供新台幣20萬元贊助費用；AWS Cloud Credits服務抵用券；依據各自需求，參與由AppWorks打造的創業者社群，與其他創業者交流。

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緯創資通董事長林憲銘指出，透過創新或創業，持續成長為一個成熟的商業模式或事業，往往是一個長期且不斷優化調整的過程，因此在目前規劃上，緯創加速器是一個3+3、為期6年的計畫。

林憲銘說，在計畫的第一個3年，將廣泛在各個垂直領域的概念性驗證上，與加入的新創展開合作；第2個3年將視前一階段的成果，與新創開展更深度的合作，或繼續擴大緯創加速器的規模。（編輯：趙蔚蘭）1110606

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