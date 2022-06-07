補充式長照險業者3顧慮 金管會：未強制參與

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（中央社記者謝方娪台北7日電）產險業防疫保單理賠爆量經驗在前，壽險業無意推出補充式長照險，並提出未來長照定義是否因政府政策出現變化、費率設定可能不足、保費是否因配合政策無法調整等3大顧慮。金管會今天提出說明並強調，未強制業者參與。

因應高齡化社會長照需求，金管會協調壽險業推出相對便宜的補充式長照險；不過原先有10家表達意願的壽險公司，6月6日均回覆壽險公會無意願承作，讓原訂年底前可推出補充式長照險的目標出現變數。

金管會保險局主秘蔡火炎今天提出2點澄清，第一，金管會是在壽險業有意願開辦補充式長照險的前提下，請壽險公會研議提出商品架構規劃；第二，補充式長照險性質仍為商業保險，各壽險公司是否開辦，由各公司自行評估決定，金管會並未強制業者參與開辦。

蔡火炎說，去年11月金管會邀集前6大壽險公司說明推動補充式長照險的相關架構，會上初步徵詢與會業者開辦意願，當時業者均表達有意開辦；今年3月起金管會逐月邀集壽險公會開會討論相關配套措施，4、5月會議上都仍有逾10家壽險公司表達有意開辦。

至於報載金管會近日要求重新調查各公司意願並限期回覆，蔡火炎澄清，此為壽險公會在會議中自行提出想重新調查各公司意願，並非金管會要求。

蔡火炎表示，補充式長照險保單條款、費率核定、費率檢討及共保機制等相關內容都還在陸續討論中，尚未定案，若業者有疑慮，金管會也會和壽險公會進行了解，後續可再透過會議進行討論及釐清。

蔡火炎強調，業者可能有主管機關強力介入疑慮，不過是否承作補充式長照險，均由業者自行評估，金管會不會強制業者參與開辦；若業者最後仍全數沒意願開辦，屆時也會再進行相關討論。

壽險業界對補充式長照險主要有3大顧慮，第一，「長照」認定標準是否會因政府政策出現變化；其次，業者擔心費率不足、損率恐逐年大增；第三，補充式長照險保費是否會因配合政策無法調整等。

蔡火炎對此一一回應，第一，目前補充式長照險規劃使用的長照定義和現在市面上長照險條款完全相同，因此應不會有未來政府政策可能影響長照狀態認定標準的疑慮。

第二，補充式長照險保費相對平價，是因給付項目不含身故保險金、且使用較低附加費用率；目前規劃希望補充式長照險未來有一致費率，主要是考量現在能接受商業長照險的再保公司較少，若以後再保承接意願有變動，會對壽險業承辦商品意願有影響。

為讓補充式長照險可長遠推展，目前希望採用共同保險機制，讓長照風險分散。蔡火炎說，共保機制也是由壽險公會籌組共保作業小組討論後所提報，業者可能對相關架構仍有疑慮，後續可再檢討。

第三，針對未來補充式長照險保費是否可調整，蔡火炎表示，目前有規劃保費調整機制，未來也可繼續討論。（編輯：張良知）1110607