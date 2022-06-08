徐旭東：看好今年散裝航運景氣 裕民營運展望佳

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裕民股東會8日登場，由遠東集團、裕民航運董事長徐旭東主持；徐旭東致詞表示，裕民是一間追求成長的公司，營運前景健康正向。中央社記者鄭清元攝 111年6月8日

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（中央社記者賴言曦台北8日電）裕民航運今天召開股東會，董事長徐旭東在致詞時表示，恭喜去年投資裕民的股東，因為都是「大豐收」。展望今年，徐旭東表示，散裝船運力需求料將超過船舶供給量，成為推升散裝船行情反彈主因，今年營運展望也會跟著很好。

裕民股東會今天登場，由遠東集團、裕民航運董事長徐旭東主持；裕民去年每股稅後盈餘（EPS）5.79元，今天也在股東會上通過配發每股3元現金股利，配發率為51.81%。

對於今年股利配發率略低於往年，徐旭東表示，航運公司需要資源進行發展，裕民是一間追求成長的公司，追求成長是必要行為，需要資金做很多事情，「這樣對股東才好」。

裕民總經理王書吉說明，當前國際航運市場雖處於榮景，但俄烏戰爭、COVID-19疫情衝擊大環境，公司想脫穎而出，需要健全IT系統以因應變化，經營團隊也需具備經驗、觀念及魄力，掌握趨勢並做出果敢、適當的決策。

王書吉表示，目前航運市場仍然樂觀，但散裝新造船不多，且受環保法規影響，不少老舊船舶因無法符合環保要求淘汰出局，加上塞港問題未解，運力供應量減少，預料運價仍然會往上漲，前景樂觀健康。

但王書吉提到，受中國大陸的防疫清零政策影響，上半年市場「不會很好」，預期中國大陸接下來將刺激經濟。

王書吉表示，除此之外，目前還有歐美也大量投資基建，接下來還有烏克蘭戰後重建需求，未來可能會出現如第一次世界大戰的重建潮，帶動原物料需求，散裝船因而受惠，預期接下來2、3年市場保持健康成長。（編輯：潘羿菁）1110608