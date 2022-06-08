美CPI升息變數仍在 法人：台股短線維持反彈格局

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（中央社記者潘智義台北8日電）美股齊揚，台股今天由台積電領軍，一度收復16700點關卡，終場上漲157.63點，收在16670.51點。法人認為，儘管美國本週將公布CPI，聯準會下週可望升息，但台股短線仍可維持反彈格局。

台股加權指數終場收在16670.51點，上漲157.63點，漲幅0.95%，收復5日線約16603點，成交值新台幣2089.93億元，8大類股齊揚。

台股類股成交金額以半導體類股的32%最高，其次為航運股的12%。

富邦投顧董事長蕭乾祥接受電訪表示，台股短線可望延續跌深反彈格局，有機會挑戰季線16800點，甚至萬七整數關卡，但成交量必須放大，否則漲勢不穩；即便在一定區間內沒大漲條件，17000點以上壓力很重，卻可在區間內反彈。

蕭乾祥分析，雖然週五美國將公布消費者物價指數（CPI），下週有聯準會（Fed）利率會議，都關係通膨壓力的解讀，但只要沒意外，短線仍先看6月除息行情，因殖利率平均達4.36%非常高，對法人、外資都有吸引力。

他認為，短線還可觀察蘋概股表現，因電子上游產業進入第3季旺季，可聚焦上游業績好的股票，電動車、半導體、蘋概股。另外，若7月解封，壓抑很久的內需股，旅遊、航空族群可望跌深反彈。

至於通膨壓力，他說，雖然油價維持高檔，但「黃小玉」黃豆、小麥、玉米價格已下滑，鉀肥價格也從高點下來，物價雖在高檔，但續創新高機率不大。

新光投信董事長劉坤錫接受電訪指出，台股短線仍可望隨美股起舞，但美股暫無明確的走向，須待美國公布CPI及下週聯準會升息後，才易有較清楚的方向。

劉坤錫認為，短線雖有不確定因素，但長線仍可準備布局，以上游半導體族群為優先考慮。（編輯：張良知）1110608