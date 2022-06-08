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伸興啟動公開收購 宇隆大股東程泰加碼至12.2%

2022/6/8 19:40
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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）家用縫紉機大廠伸興公開收購宇隆股權今天啟動，目標21.6%，宇隆大股東工具機大廠程泰今天公告，到7日止持股比重增加至12.2%。

伸興以每股新台幣130元公開收購宇隆目標最高1300萬股、約21.56%股權，公開收購日自8日至7月6日止，若公開收購數量達到最低數量301.5萬股、占比約5%時，此次公開收購即為成就。

宇隆大股東程泰集團董事長楊德華向媒體表示，程泰長期投資宇隆，集團持股超過11%，程泰和宇隆互為董事，程泰也有投資伸興，但伸興以每股130元公開收購宇隆，價格太低，應不會參與應賣。

不僅如此，程泰還加碼持股宇隆，程泰機械今天晚間公告，對宇隆持股比重從先前的6.03%增加至6.63%，增加36.1萬股；另外程泰集團旗下亞崴機電持股比重從原先的2%提升至2.5%，增加30.5萬股；從5月12日起至6月7日止，程泰集團和相關投資公司經由集中市場買進增加宇隆66.6萬股，來到735.6萬股，持比重從11.1%增加至12.2%。

法人指出，若伸興此次公開收購達到最高數量，將成為宇隆最大股東。

宇隆於7日表示，將在接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性查證情形，並委請獨立專家表示意見。

宇隆指出，將在接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會，依審議委員會審查結果對股東提供建議。

根據公告，宇隆董事長劉俊昌，董事劉松柏、劉漢桐與伸興於6月6日已簽署應賣合約書。（編輯：張均懋）1110608

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伸興擬每股130元公開收購宇隆21.56%股權
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