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台驊5月營收年增1成 估中國內貿物流率先恢復

2022/6/8 20:12
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（中央社記者賴言曦台北8日電）台驊控股今天公布5月合併營收新台幣29.52億元，年增11%。台驊認為，中國大陸6月復工，預料內貿運輸將率先加速恢復至封控前的狀態，空運運價將維持高檔。

台驊今年前5月合併營收157.85億元，年增48.7%；個別業務今年前5個月營收方面，海運117.91億元，年增69.7%；空運23.98億元，年增3.8%；內貿物流10.33億元，年增24.1%；鐵路5.61億元，年增7.3%。

台驊表示，上海封控已有效抑制疫情擴散，並於6月復工復產，加上中國大陸電商進入年中618購物節，各地政府推出刺激消費措施，有望推升需求，預期內貿運輸將率先加速恢復至封控前的運行狀態。

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海運部分，台驊指出，目前上海出口集裝箱運價指數（SCFI）自5月中旬止跌回升，美國商品消費依然強勁，美西勞工目前暫停談判，若美西罷工成真使運價重演去年漲勢，將對減緩港口擁堵作業造成更大壓力。

空運方面，台驊表示，隨著各國逐步鬆綁邊境管制，上海復工拉貨力道開始增強，航空運能逐步恢復，出口艙位需求提升，預期運價仍將維持高檔。（編輯：張均懋）1110608

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