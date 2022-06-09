路易莎與高鐵合作開聯名店 拓點緊扣交通樞紐
2022/6/9 10:30（6/9 10:46 更新）
台咖啡連鎖品牌路易莎與台灣高鐵宣布，攜手共創聯名合作，「台灣高鐵X路易莎」全新店型進駐高鐵台中站。（路易莎提供）中央社記者江明晏傳真 111年6月9日
（中央社記者江明晏台北9日電）台灣咖啡連鎖品牌路易莎繼先前與台北捷運公司合作開聯名店後，今天與台灣高鐵宣布，攜手共創聯名合作，「台灣高鐵X路易莎」全新店型進駐高鐵台中站。
路易莎日前宣布，與台北捷運公司合作開聯名店，首店落腳大安森林公園，未來除開設位於捷運行政大樓的北捷總部旗艦店，也將在適合的捷運站設點。
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路易莎今天再與台灣高鐵宣布，攜手共創聯名合作，「台灣高鐵X路易莎」全新店型進駐高鐵台中站，高鐵台中站是高鐵全線的樞紐，「台灣高鐵X路易莎」聯名店，突破一般街邊店的模式，於車站大廳正中央設點。
路易莎咖啡表示，與台灣高鐵的合作規劃兩年多，除了開設「台灣高鐵X路易莎」聯名店，設計專屬的店員聯名制服，還推出一系列獨家聯名杯套及循環杯等；同時，路易莎特別為台中高鐵調製的聯名精焙咖啡，首次採用「分烘後混」精緻烘焙工藝，調配高鐵限定的「聯名精焙」配方豆。（編輯：郭無患）1110609
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