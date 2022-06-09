台塑：上半年可賺逾半個股本 下半年營運不看淡

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（中央社記者賴言曦台北9日電）台塑今天召開股東會，董事長林健男表示，隨著第2季邁入石化產品傳統旺季，帶動產品價格及開工率，預估台塑上半年獲利可以超過半個股本，下半年營運則不看淡，整體而言，全年應能保有不錯獲利。

台塑2021年合併營收新台幣2735億元，年增47.2%，合併稅後淨利713億元，年增256.3%，歸屬母公司每股稅後淨利11.21元；股東會今天通過每股8.2元現金股利。

林健男在致詞時表示，去年業績不僅創歷史新高，也達成自己去年在股東會許下「力拚全年獲利超過1個股本」的承諾。

林健男表示，今年第1季因經濟復甦、俄烏戰爭爆發並推升石化產品價格上漲，使利差擴大，第2季為石化產品傳統需求旺季，產品價格、開工率皆高過前季，綜合來看，預估上半年營收可望創歷史同期新高。

但林健男提到，中國大陸封城，原料乙烯、丙烯成本增加預料會對獲利帶來影響，不過整體而言，台塑上半年獲利還是可以超過半個股本。

展望下半年，林健男表示，國際預測機構普遍預估，全球經濟成長趨緩，將影響下半年石化景氣，但第3季仍為石化產品傳統旺季，加上中國大陸解封並提出振興經濟措施，料將帶動石化產品需求。

林健男提到，因為全球轉型，台塑用於太陽能封裝膜的EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）、風力發電的ECH（環氧氯丙烷）及碳纖可望受惠，另歐洲碱氯廠因能源價格大漲而減產，液碱與PVC （聚氯乙烯）的售價將可維持高檔，另有84億元現金股利入帳， 因此，台塑對於下半年的營運展望並不看淡，全年應能保有不錯的獲利。

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高科技產業布局方面，林健男表示，轉投資台塑大金公司新建電子級氫氟酸大發廠，及台塑德山公司林園IPA（異丙醇）廠，均已順利試車投產，有助於下半年轉投資收益增加。 另外，轉投資台塑勝高公司預定新建12吋矽晶圓廠 ，2024年完工量產。

林健男強調，台塑也積極推動ESG（環境保護、社會責任、公司治理），深化與石化本業的連結， 除強化氣候變遷治理，導入氣候相關財務揭露（TCFD）外 ，並規劃短、中、長期減碳路徑，以低碳能源轉型、 節能減碳、循環經濟、碳捕捉、提高再生能源使用等策略，希望達到2025年減量20%、2030年減量40%，並朝2050年「碳中和」目標邁進。（編輯：潘羿菁）1110609