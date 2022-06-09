大毅股東會通過配息4元 拚保護感測元件業績占6成

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）被動元件廠大毅今天上午在桃園蘆竹舉行股東常會，通過盈餘分配現金股利每股新台幣3元、資本公積發放現金每股1元，共計每股可拿4元。展望營運，大毅力拚保護元件和感測元件業績比重升到6成。

大毅董事長江財寶在致股東營運報告書中指出，持續朝小型化、利基化、高規格特殊品發展，深耕高精密微型及高可靠度電阻元件。未來放眼高精密微型被動元件及新型終端產品零組件，聚焦5G、車規、物聯網、工業、醫療等應用。

在企業永續發展，江財寶表示，大毅已規劃溫室氣體盤查及查證作業，預計今年取得ISO-14064-1認證。

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大毅說明，今年積極調整產品組合，強化營運基礎，深化車用、工控等利基型和高規格特殊品，目前電阻產品業績比重已降到45%左右，保護元件和感測元件產品比重已提升至55%，目標拚占比升到6成，強化電源供應、車用、工控等保護元件和感測元件產品應用。

觀察大毅目前終端產品應用比重，法人指出，消費電子占比已降到3成，運算類占比約1成多，通訊類占比2成左右，工控占比約1成多，車用占比約1成。（編輯：楊蘭軒）1110609