伸興公開收購宇隆條件成就 應賣股數比重逾5%
2022/6/9 14:56
（中央社記者鍾榮峰台北9日電）家用縫紉機大廠伸興於8日啟動公開收購宇隆21.6%股權，今天公告至下午1時53分止，累計應賣股數達358萬7685股，超過最低收購數，公開收購條件已成就。
伸興指出，將持續公開收購宇隆普通股至7月6日下午3時30分止。
伸興於8日啟動以每股新台幣130元公開收購宇隆目標最高1300萬股、約21.56%股權，公開收購日至7月6日止；公開收購數量達到最低數量301.5萬股、占比約5%時，此次公開收購即為成就。
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根據公告，宇隆董事長劉俊昌、董事劉松柏及劉漢桐於6月6日與伸興已簽署應賣合約書；根據年報資料，劉俊昌持股比重3.74%，劉漢桐占比2.09%，劉松柏占比1.51%，3位合計持股比重7.34%。
宇隆大股東工具機大廠程泰集團於6月8日公告，自5月12日至6月7日止，程泰集團和相關投資公司經由集中市場買進宇隆66.6萬股，持股來到735.6萬股，持股比重從11.1%增加至12.2%。（編輯：張良知）1110609
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