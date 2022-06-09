展碁：台灣內需市場不差 商用是下半年亮點

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（中央社記者吳家豪台北9日電）宏碁旗下3C通路代理商展碁今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣3.2元。總經理林佳璋指出，台灣內需市場不差，商用將是下半年亮點，隨著展碁高毛利產品比重增加，將拉抬整體獲利。

展碁2021年合併營收達新台幣213億元，年增23.3%；稅後淨利3.41億元，年增75.5%；每股盈餘4.28元，皆創下歷史新高。

林佳璋表示，去年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，展碁仍交出優於預期的成績，包括3C、家電等產品都有不錯進展，看好今年將持續成長、再創新高。

他說，展碁先前貨源不足，面臨有訂單卻無貨可交的情況，今年看起來會比較好，尤其商用產品將是下半年很大亮點，屬於剛性需求，展碁從現在開始到下半年會提供更多商用加值解決方案給客戶。

林佳璋進一步指出，展碁從3C通路轉型為通路平台後，致力多元化，先前引進的保養品和保健品獲利遠高於3C產品，有助毛利維持在比較好的水準，同時也能分散風險、增加價值，客戶到展碁可以進行更多B2B（企業對企業）採購。

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至於通膨的影響，林佳璋說，他最擔心的是停滯性通膨，也就是物價不斷上漲，但消費沒提高，歐洲及美國等主要國家比較可能發生，但台灣相對安全，因為通膨率較低且GDP（國內生產毛額）成長率較高，讓台灣還是有正循環，「內需市場不會太差」。

林佳璋認為，今年除了3C產品會比較持平，其他產品例如家電、商用、保養品都會有一定程度的成長，且下半年將代理新的儲能產品，持續優化產品組合，看好展碁今年表現將優於去年。（編輯：郭無患）1110609