大毅2.95億設越南子公司 就地服務客戶

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）被動元件廠大毅今天上午公告將設立越南子公司，投資金額約1000萬美元（約新台幣2.953億元），相關投資案將以自有資金支應。

大毅指出，在越南設子公司在於強化長期競爭優勢，提高公司競爭力，就地服務客戶。

根據公開資料，大毅目前在中國大陸江蘇蘇州和廣東東莞設有廠區，分別生產銷售晶片電阻、晶片排阻、厚膜排阻及其他電阻；在東莞常平司馬祥泰電阻公司，主要布局電子零件及零組件製造加工；大毅在馬來西亞和印尼也設有廠區據點。

從市場銷售比重來看，去年大中華區占大毅整體營收比重約7成，亞洲占比約19%，美洲占比約9%，歐洲約2%。

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大毅今年積極調整產品組合強化營運基礎，深化車用、工控等利基型和高規格特殊品，目前電阻產品業績比重已降到45%左右，保護元件和感測元件產品比重已提升至55%，目標拚占比升到6成，強化電源供應、車用、工控等保護元件和感測元件產品應用。

受到中國COVID-19疫情封控影響，大毅自結5月合併營收新台幣4.31億元，是去年3月以來單月低點，累計今年前5月大毅自結合併營收23.37億元，較去年同期26.9億元減少13.11%。（編輯：楊凱翔）1110610