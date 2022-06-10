海盛離岸風場通過環評初審 取得區塊開發選商門票

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（中央社記者曾智怡台北10日電）由上緯新能源（SRE）、天力離岸風電、永冠能源、雲豹能源合資成立的「離岸風電台灣隊」今天宣布，於苗栗外海共同投入規劃的「Formosa 4 海盛離岸風電」通過環保署第2次專案小組初審，可望於近日送交環評大會。

這也是第一個由台灣本地開發團隊和供應夥伴，正式邁向取得第三階段區塊開發資格的風場。

上緯新能源透過新聞稿表示，審查過程中，Formosa 4海盛離岸風電開發團隊除主動承諾在風場上預留鳥類飛行廊道的空間，從1.5公里拓寬至2公里，環保團體提及鯨豚調查部分，也承諾未來在施工及營運階段，將定時定期進行完整監測。

針對部分委員關切的施工降噪議題，開發團隊強調，土壤樣貌各有差異，將以審慎且務實的態度進行評估，並透過使用最安全、對環境最友善的方式建置工程。

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Formosa 4海盛離岸風電位於苗栗縣通霄外海，離岸最近20公里，總面積約85平方公里，預計設置單機裝置容量從9.5至20MW的風機，最大裝置容量可達1104MW，未來取得政府相關許可後，盼於完工後進入商轉，提供近120萬家戶一年所需用電量。

上緯新能源執行長蘇容儀表示，作為首個由本地企業合資結盟的離岸風電開發團隊，Formosa 4海盛離岸風電從場址規劃初始階段，便自發性落實對自然人文生態的4大承諾，除將近岸景觀維護納入考量，也主動迴避中華白海豚野生動物重要棲息環境範圍、人工魚礁禁漁區，並依過去施工及海上調查累積經驗，將風場推移至較為外海處，保障台灣海峽航道船舶航行順暢、便利與安全。（編輯：趙蔚蘭）1110610